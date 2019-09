Llarena guida l’ERC3 davanti a Cais

Efrén Llarena ha esteso il proprio vantaggio in FIA ERC3 al Cyprus Rally su Erik Cais, che nel pomeriggio ha ritrovato il ritmo giusto.

Il pilota della Peugeot Rally Academy ha vinto le prime tre PS del mattino, mentre il ceco dell'ACCR Czech Rally Team ha recuperato nel pomeriggio, dove fra l'altro ha rischiato grosso sfiorando un laghetto dopo aver sbandato.



“Abbiamo forato nella PS4 perdendo un po' di tempo, per cui ho gestito la situazione", ha detto Llarena sul fatto di aver perso tempo. Nella PS lo spagnolo ha riguadagnato 16" su Cais e ora ne ha 49"6.



Quest'ultimo comunque vede positivo: "E' andata bene, abbiamo cambiato l'assetto in servizio e ora mi trovo meglio come confidenza".



Terzo c'è Orhan Avcioğlu (Toksport WRT), inizialmente rallentato da cali di potenza per un sensore che poi è stato sistemato nella sosta. Il turco si è ripreso e ha vinto la PS6 per 0"4 su Llarena. "Mi sembrava di guidare una R1", ha detto.



Florian Bernardi è quarto ad 1' dal podio, ma sta pian piano prendendo confidenza con una gara che non ha mai visto e sul fondo sterrato, che ha affrontato solo una volta in passato. Il francese vede però ridursi al lumicino le speranze di titolo ERC3, dato che Llarena è lontano.



Constantinos Televantos (Q8 Oils Rally Team) completa la Top5 davanti ad Ekaterina Stratieva (Saintéloc Junior Team), che ha provato a sopravvivere in PS "davvero assurde e durissime".



Christos Mannouris poteva concorrere per il successo di categoria, ma si è ritirato con la sua Citroën DS3 R3T per un problema tecnico dopo la PS1.

