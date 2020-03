Llarena in ERC1 Junior col Rallye Team Spain e la Citroen C3 R5

Efrén Llarena potrà mostrare il suo talento con una Rally2 in FIA ERC1 Junior Championship nel 2020.

Dopo aver vinto i titoli ERC3/ERC3 Junior lo scorso anno, il 24enne correrà con la Citroën C3 R5 della Sports&You per tutta la stagione, grazie ancora al supporto del Rallye Team Spain di RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo). Al suo fianco ci sarà Sara Fernández.



Felice e orgoglioso

“Sono molto felice e orgoglioso di essere in questo progetto e avere il supporto di Citroën Racing. Alla fine abbiamo avuto la possibilità di fare una stagione intera con la Citroën C3 R5 della Sports&You coi colori del Rallye Team Spain nella prima categoria della serie".



Entusiasmo

“Gli ultimi mesi sono stati frenetici, ma grazie al sostegno dei miei sponsor siamo riusciti a mettere insieme questo progetto. Come sempre avrò con me Sara e lotteremo per le posizioni di vertice, questo è il nostro obiettivo".



Dalla Spagna all'ERC

Llarena, che ha iniziato a lavorare da meccanico, era approdato all'ERC nel 2018 come vincitore del Beca Júnior R2 chiudendo terzo in ERC3 Junior, per poi laurearsi Campione l'anno dopo. In quel caso ha corso con la Peugeot 208 R2 della Mavisa Sport, sempre affiancato da Sara Fernández.



Il premio

Llarena ha vinto il premio come Campione dell'ERC3 Junior che consiste in due gare dell'ERC1 Junior 2020 con la ŠKODA Fabia della Motorsport Italia. Il team romano resta parte integrante dell'ERC per lo sviluppo di nuovi talenti, ma in questo caso lo spagnolo ha firmato con Citroën Racing, per cui si è trovato l'accordo per spostare il premio sulla Citroën C3 R5 della Sports&You.

