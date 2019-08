Llarena primo in ERC3 Junior

Efrén Llarena sta facendo di tutto pur di vincere il titolo in FIA ERC3 Junior Championship andando a chiudere al comando le prime 5 PS del Barum Czech Rally Zlín.

Il pilota del Rallye Team Spain ha 3"1 di vantaggio su Sindre Furuseth (Saintéloc Junior Team), mentre Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team) è quinto a 12"9 dallo spagnolo con la Ford Fiesta R2T della M-Sport Poland.



Dopo aver chiuso secondo nella superspeciale di Zlin, Furuseth è stato superato da Llarena nonostante il norvegese abbia firmato il miglior tempo nella "Březová". Nella PS3 è arrivata la risposta del leader, che poi ha allungato nelle successive, dove tra l'altro è giunta anche la sospensione per l'incidente occorso a Zelindo Melegari.



Nonostante un errore ad un incrocio nella PS5, Furuseth ha ridotto il distacco da Llarena fino a 3"1, con Jean-Baptiste Franceschi a salire terzo superando Erik Cais (problemi ai freni) e Torn.



In casa ACCR Czech Rally Team, Jan Talaš è sesto tenendosi dietro Adam Březík, Yohan Rossel (Peugeot Rally Academy), la Renault di Florian Bernardi e René Dohnal.



Elias Lundberg e Grégoire Munster (ADAC Opel Rallye Junior Team) sono al settimo ed ottavo posto in ERC3 Junior, con la classifica completata da Gregor Jeets (Estonian Autosport Junior Team) e Petr Semerád.

