Llarena punta sempre al titolo ERC3 Junior

Efrén Llarena punta a tornare più forte in Polonia per lottare per il titolo del FIA ERC3 Junior.

Lo spagnolo al Rally Liepāja ha avuto qualche difficoltà a seguire Ken Torn e la Ford Fiesta R2T che hanno vinto, chiudendo comunque a punti.



“In qualifica non abbiamo ottenuto un bel crono, ma nella PS1 ho spinto ed ero secondo. Nella PS2 ho dormito e ho perso tempo, nella terza ho riprovato a spingere, ma era molto lunga e tutto sommato non è andata così male. Nel pomeriggio di sabato le cose sono andate peggio di quanto mi aspettassi, ho provato ad attaccare e a prendere il podio, ma era impossibile perché non avevo velocità. Non era il mio rally, fra un mese c'è la Polonia e speriamo di andare più forte", ha detto il ragazzo del Rally Team Spain sceso dalla sua Peugeot 208 R2.

