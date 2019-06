Llarena: “Sarà una grande lotta contro tutti”

Efrén Llarena vuole allungare in classifica in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Poland, ma sa benissimo che i rivali di categoria saranno agguerriti e tosti da battere.

Dopo aver vinto l'Azores Rallye, il pilota del Rally Team Spain al Rally Liepāja ha dovuto fare i conti con un Sindre Furuseth capace di ridurre di 20 punti il distacco da lui e tornare in piena corsa per il titolo.



“Vogliamo provare a vincere per allungare, ma sarà dura perché gli altri ragazzi dell'ERC Junior sono molto veloci - ha detto lo spagnolo, che lo scorso settembre in Polonia si arrese a Tom Kristensson - nel 2018 ho fatto del mio meglio per riprenderlo, ma alla fine non è stato abbastanza. Spero di poter andare più forte quest'anno".

