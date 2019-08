Llarena tiene vive le speranze di titolo in ERC3 Junior

Efrén Llarena tiene aperta la lotta per il titolo del FIA ERC3 Junior Championship al Barum Czech Rally Zlín chiudendo la Tappa 1 in testa.

Il pilota del Rallye Team Spain è stato un metronomo, mettendo a segno tempi da Top5 costantemente e lanciando la sfida a Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team), mentre Jean-Baptiste Franceschi chiude secondo con la Ford Fiesta R2T della Orsák Rally Sport per 5"5, dopo che in mattinata ha cercato di prendere le misure alle PS.



Franceschi ha superato Sindre Furuseth (Saintéloc Junior Team) incalzando Llarena, che però nella PS9 ha risposto. Il norvegese resta anch'esso in piena lotta per guidare la ŠKODA Fabia R5 della Motorsport Italia in ERC1 Junior nel 2020 per due gare, ma deve sperare in problemi a Llarena e Torn, oltre a superare Franceschi.



Torn aveva cominciato la giornata all'11°, poi ha rimontato fino al quarto scambiandosi più volte le posizioni con Erik Cais (ACCR Czech Rally Team), incappato in problemi ai freni nella "Kostelany" che lo hanno fatto scivolare giù dal podio. Ora i due sono divisi da 2"9 e Llarena deve sperare che Torn scenda al quinto posto se vuole il titolo.



Florian Bernardi è un altro pronto a dare battaglia a Torn, Llarena e Furuseth come concorrente dell'ERC3, rimontando nella "Halenkovice" fino al sesto posto con dietro Yohan Rossel (Peugeot Rally Academy) per 1"7.



Adam Březík non è invece riuscito a difendere la prima posizione conquistata nella SuperSpeciale di Zlín, ma nella "Halenkovice" gli si è rotta la pompa dell'acqua mentre era ottavo. Questo ha dato modo a Sean Johnston (Saintéloc Junior Team) di prendersi l'ottavo posto, nonostante una intossicazione alimentare lo abbia debilitato. Completano la Top10 Miklós Csomós (East Motorsport Kft.) e René Dohnal (ACCR Czech Rally Team).



In casa ADAC Opel Rallye Junior Team, Grégoire Munster e Elias Lundberg sono al sesto e settimo posto in ERC3 Junior, divisi da 1"8 e all'inseguimento di Cais.



Petr Semerád ha conquistato il suo primo successo in PS nella "Semetín", poi ha perso oltre 2' quando il suo co-pilota si è dimenticato di fargli fare il secondo giro extra nella "Březová". Nono Gregor Jeets (Estonian Autosport Junior Team), con dietro Nabila Tejpar, leader dell'ERC Ladies’ Trophy davanti ad Ekaterina Stratieva.

