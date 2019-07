Llarena va a sbattere in Polonia, ora è corsa contro il tempo

Efrén Llarena e Sara Fernández affronteranno una corsa contro il tempo per essere al via del prossimo impegno del FIA ERC3 Junior Championship in Italia.

I due spagnoli sono andati a sbattere ad altissima velocità al PZM 76th Rally Poland e pur uscendo illesi dal capottamento, la loro Peugeot 208 R2 è risultata parecchio danneggiata dopo un volo di oltre 200m.



Con il Rally di Roma Capitale alle porte (19-21 luglio) la coppia del Rallye Team Spain - che sa svolgere il ruolo di meccanico benissimo - avrà parecchio da fare.



“Penso di essere arrivato troppo forte ad una curva - ha detto Llarena, che stava combattendo per il podio - Ho toccato l'interno curva e ci siamo capottati subito. E' stata una grande sfortuna, ma combattendo per il campionato stavo spingendo molto. La macchina è distrutta, vedremo se riusciremo a ripararla per Roma, ma dipende dal budget e anche dal tempo di viaggio per la Spagna".



“Ci siamo ribaltati almeno 8 volte e non è chiaramente bello. Pensavo di riportare infortuni, invece io e Sara stiamo bene e siamo usciti dall'auto. Quando l'abbiamo vista, ci siamo rimasti malissimo, ma i rally sono così".



Llarena in ERC3 Junior ora è a 2 punti dal nuovo leader, Sindre Furuseth.



“Il weekend stava andando bene, c'erano stati solo problemi di temperature nel primo giorno, mentre nel secondo abbiamo perso 15" da Sindre e quando abbiamo ritrovato il passo c'è stata la foratura, probabilmente nello stesso punto in cui ha bucato anche Alexey Lukyanuk. Eravamo su un rettilineo, ripeto che è stata sfortuna".



Cliccate qui per vedere l'incidente di Llarena e Fernández in Polonia.

