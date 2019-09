Efrén Llarena completa il suo anno di successo nel FIA European Rally Championship trionfando al Cyprus Rally e portandosi a casa anche il titolo ERC3 assieme a Sara Fernández.

Al debutto con la 208 R2 della Peugeot Rally Academy come premio per aver conquistato il titolo in ERC3 Junior con il Rallye Team Spain, lo spagnolo si è imposto in 8 PS su 12 accusando solo un brivido per una foratura nel pomeriggio di sabato, quando Erik Cais (ACCR Czech Rally Team) gli si è rifatto sotto.



Il ceco ha ritrovato un bel ritmo, ma un guasto al cambio nel finale lo ha lasciato con solo la prima e seconda marcia funzionante sulla sua Ford Fiesta R2T: "Credo si stesse surriscaldando tutto, ma la Ford è molto forte e ha resistito".



Orhan Avcioğlu (Toksport WRT) centra invece il terzo posto dopo aver passato la Tappa 1 con un sensore difettoso che gli tagliava potenza. Il turco ha perso terreno, ma si è tenuto alle spalle Florian Bernardi anche grazie al successo nella PS6.



Dal canto suo, il francese ne ha approfittato per fare esperienza in una gara che lo vedeva debuttante e solamente al secondo evento sterrato della carriera. "E' stato molto difficile, nella PS9 ho forato, quindi volevo solo arrivare alla fine!"



Nella lotta per il quinto posto di categoria, Constantinos Televantos (Q8 Oils Rally Team) è stato rallentato da problemi alla sua Fiesta ed Ekaterina Stratieva (Saintéloc Junior Team) ne ha approfittato per superarlo.



La bulgara eguaglia il suo miglior risultato nella serie (ottenuto in passato nel 2013 al Tour de Corse), ma soprattutto vince nell'ERC Ladies portandosi a -14 dalla leader Nabila Tejpar. Litsa Yiangou è seconda fra le donne con la sua Subaru Impreza.



*Soggetto a conferma FIA

The post Llarena vince a Cipro ed è Campione ERC3 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.