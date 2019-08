Chris Ingram ha perso il titolo in FIA ERC1 Junior Championship battuto da Filip Mareš per 0"3 al Barum Czech Rally Zlín, ma è salito al comando della classifica assoluta per 1 punto su Alexey Lukyanuk.

Dopo essere stato sconfitto dal rivale dell'ACCR Czech Rally Team, ora l'obiettivo dell'inglese è la corona europea, ma c'è da recuperare il budget per correre a Cipro e in Ungheria.



“E' un peccato aver perso il titolo perché erano i soldi che ci potevano dare modo di correre le ultime gare, ora questo è un problema che devo risolvere - ha detto il pilota della Toksport WRT - Siamo veloci e dobbiamo trovare il modo di lottare per il titolo assoluto, che resta uno degli obiettivi della mia vita. Debbo pensare positivo e restare concentrato su di esso".



"La lotta con Mareš è stata una delle migliori di sempre per me, mi ha reso più forte seppur fino ad ora l'annata sia stata storta. Mi sono messo troppa pressione da solo, mentalmente non ero a posto e non ho guidato come avrei potuto. Ho capito che se mi rilasso ho le possibilità di avere il passo da primi posti".

The post L’obiettivo di Ingram ora è il titolo assoluto appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.