Pepe López è a 4 PS dalla sua prima vittoria nel FIA European Rally Championship e in ERC1 Junior dopo che Alexey Lukyanuk si è ritirato.

Alle Canarie il pilota del Citroën Rally Team era dietro al russo per 3"8 ad inizio giornata, ma il concorrente della Saintéloc Racing ha danneggiato l'anteriore sinistra della sua Citroën C3 R5 stringendo troppo una curva e dovendo ritirarsi per la rottura del cerchio e della sospensione.



López si è quindi issato in vetta e continua a guidare anche in ERC1 Junior davanti a Chris Ingram (Toksport WRT), che ieri era risalito sul podio con una bella rimonta. Alle sue spalle c'è Marijan Griebel, separato da 4"3, il quale sta combattendo con l'inglese sul filo dei secondi.



Bel duello anche fra Iván Ares (Hyundai Motor España) e Norbert Herczig (MOL Racing Team), i quali tra "Moya" e "Galdar" si sono scambiati la posizione più volte e ora sono separati da 1"4.



Pierre-Louis Loubet sta invece rimontando dopo la gomma delaminata di ieri che lo aveva buttato indietro. Il francese è sesto a 6"3 da Ares dopo aver passato Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies).



A seguire abbiamo José Suárez (Rally Team Spain), che si è messo alle spalle Niki Mayr-Melnhof, autore di un errore nella "Arucas" e ora 12°. In zona punti ci sono anche Surhayen Pernía (Hyundai Motor España) e Luis Monzón (Auto-Laca Competición), con Xavi Pons (ACSM Rallye Team) in agguato.



In ERC1 Junior, Alexandros Tsouloftas (Toksport WRT) ed Emma Falcón (Escudería Fuertwagen Motorsport) sono incappati in forature nella "Moya" perdendo parecchi minuti, ma restando comunque in Top5.

The post López guida la doppietta di ERC1 Junior alle Canarie, Lukyanuk ritirato appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.