Pepe López nel 2017 aveva sofferto molto quando correva per la Peugeot Rally Academy in FIA ERC1 Junior Championship e nel 2018 è rimasto a piedi, dunque oggi spera di potersi rifare.

Lo spagnolo sarà al via del Rally Islas Canarias, gara valevole per il campionato di casa sua al quale prende parte con una Citroën C3 R5.



“Sarò in lotta per il campionato spagnolo, ma piazzarmi bene nell’ERC mi interessa molto - ha detto il 23enne del Citroën Rally Team Spain - La macchina è competitiva e mi darò da fare, ringrazio Citroën Racing per avermi scelto. L’anno scorso è stata dura aspettare molto per guidare, ora sono orgoglioso di avere di nuovo un programma da affrontare e darò il massimo. Ad ogni rally l’obiettivo è vincere e anche in questo non cambierà nulla”.

The post López punta ad un buon risultato al ritorno nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.