López vince la Qualifying Stage alle Canarie

Pepe López si è aggiudicato la Qualifying Stage del Rally Islas Canarias, secondo round stagionale del FIA European Rally Championship.

Il pilota del Citroën Rally Team, che torna dopo due anni a competere in FIA ERC1 Junior Championship è risultato il più rapido di tutti i concorrenti locali con la sua C3 R5, tenendosi alle spalle la Hyundai i20 R5 ufficiale di Iván Ares per 0"545.



Il Campione ERC Alexey Lukyanuk si è invece classificato terzo ad 1"316 dal leader con la Citroën C3 R5 che gli uomini della Saintéloc Racing hanno riparato al russo.



José Antonio Suárez (Rally Team Spain) piazza la propria Hyundai i20 R5 quarta, seguito dalla Škoda Fabia R5 di Pierre-Louis Loubet, dalla Volkswagen Polo GTI R5 di Norbert Herczig (MOL Racing Team) e dalla Fabia di Vojtěch Štajf (ACCR Czech Team).



Torna in azione anche Niki Mayr-Melnhof nell'ERC terminando ottavo al volante della sua Ford Fiesta R5, seguito dalla Fabia di Xavier Pons (ACSM Rallye Team), mentre il leader del campionato, Łukasz Habaj chiude la Top10 al volante della ŠKODA Fabia R5 griffata Sports Racing Technologies a 5"3 dalla vetta.



In Top15c'è anche la Ford Fiesta R5 di Luis Monzón (Auto-Laca Competición), Marijan Griebel con la ŠKODA Fabia R5 della Baumschlager Rallye & Racing, le Hyundai i20 R5 di Yeray Lemes (Escudería Fuertwagen Motorsport) e Surhayen Pernía (Hyundai Motor España) e Tibor Érdi Jr con la ŠKODA Fabia R5 messa a punto dal suo Érdi Team Kft.



Andrea Nucita ha invece ottenuto il 18° crono ed è il più veloce dell'Abarth Rally Cup drivers with P18, con Chris Ingram 16 è migliore dell'ERC1 Junior, mentre Jean-Baptiste Franceschi con la sua Ford Fiesta R2T vola fra i piloti dell'ERC3 Junior.



Juan Carlos Alonso non inizia bene la sua rincorsa alla vittoria in ERC2 incappando nella rottura di una ruota, così come gli ERC3 Junior Simon Wagner (Team Stengg Motorsport), Grégoire Munster (ADAC Opel Rallye Junior Team) e Nabila Tejpar.



I migliori 15 della Qualifying Stage potranno scegliere alle 17;00 locali a Las Palams l'ordine di partenza della Tappa 1 che si aprirà domani con la PS1 Valsequillo – Festina alle 10;08.

