Loubet Campione del Mondo

Pierre-Louis Loubet, visto in azione in ERC1 Junior, ha vinto il titolo in Classe WRC2 del FIA World Rally Championship battendo Kajetan Kajetanowicz.

Affiancato da Vincent Landais, il francese era stato velocissimo in ERC1 Junior Championship all'Azores Rallye e al Rally Islas Canarias con la ŠKODA Fabia R5 del Team OSCARO-2C Compétition.



Altri volti noti dell'ERC Junior si sono messi in luce nel Mondiale, come il Campione 2018 ERC1 Junior Nikolay Gryazin e l'ERC3 Fabio Andolfi, quarto e quinto.

