Loubet: “L’obiettivo è il podio”

Pierre-Louis Loubet sta combattendo per salire sul podio assoluto del FIA European Rally Championship al Rally Islas Canarias dopo il tempo perso ieri.

Il ragazzo del Team OSCARO aveva accumulato 40" di distacco nella PS3 per via di una gomma delaminata scivolando ottavo, ma questa mattina ha centrato tre vittorie in PS che lo hanno fatto risalire sesto.



“Il podio è l'obiettivo, stamattina abbiamo rimontato 12" e ce ne mancano 9 - ha detto il francese - E' andata bene e continueremo a spingere per combattere".



Loubet dista 9"6 da Marijan Griebel, attualmente terzo con la ŠKODA Fabia R5 della Baumschlager Rallye & Racing seguito da Iván Ares (Hyundai Motor España) e Norberg Herczig (MOL Racing Team).



"Uno dei primi passatti non è andato benissimo per me, è difficile capire se le note vanno bene, ma penso che nel pomeriggio potremo spingere di più".

