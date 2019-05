Pierre-Louis Loubet ha conquistato il suo primo podio in FIA ERC1 Junior Championship dopo una grande prestazione al Rally Islas Canarias.

Il francese nella PS3 era finito indietro a causa di una gomma delaminata e ad una penalità di 10" per partenza anticipata, ma con una grande rimonta è risalito al terzo posto della categoria per i giovani con le R5.



“Purtroppo nella PS3 si è distrutta completamente l'anteriore destra e non so perché, all'inizio pensavo fosse un problema meccanico ed è stato difficile rimontare. Nel secondo passaggio su quel percorso ho perso ulteriore tempo perché temevo di rovinare ancora le gomme", ha rivelato il pilota della 2C Compétition



"Ero arrivato a 3" dal podio assoluto, ma mi hanno penalizzato di 10" per partenza anticipata e purtroppo nell'ultima PS sono anche finito fuori strada perdendo altro tempo. Ero in una curva lenta a sinistra e ho bloccato le ruote anteriori piombando in un fosso. Ci ho provato spingendo al massimo, il podio era un nostro obiettivo e sono contento delle nostre velocità".

The post Loubet rimonta fino al terzo posto in ERC1 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.