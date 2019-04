Loubet vuole il podio alle Canarie

Pierre-Louis Loubet vuole un bel risultato al Rally Islas Canarias, reduce da prove sfortunate nei precedenti eventi.

Il pilota del Team OSCARO aveva abbandonato la scena all'Azores Rallye per un problema tecnico e anche al Tour de Corse non sono andare per il verso giusto.



“Il mio obiettivo è avvicinarmi al podio dopo i disastri della Corsica - dice il 22enne francese - Il Rally Islas Canarias non è molto difficile, ma è importante essere veloci nei curvoni. Sappiamo che la macchina ha il potenziale per andare forte sull'asfalto, ma in Corsica le cose non sono andate bene per via di un set-up sbagliato. Penso che finita questa gara potrò dire che l'auto sarà ancor più adatta a me e all'asfalto".

