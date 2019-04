Lukyanuk a caccia del riscatto

Alexey Lukyanuk vuole riscattarsi in occasione del Rally Islas Canarias, secondo round del FIA European Rally Championship.

Dopo l'incidente che lo ha messo K.O. all'Azores Rally a causa di un problema ai freni dovuto alla foratura della penultima PS, il russo deve recuperare 27 punti al leader Łukasz Habaj.



Nonostante il risicato budget avesse fatto pensare che la sua Citroën C3 R5 non potesse essere riparata in tempo, Lukyanuk e il suo navigatore Alexey Arnautov si sono comunque iscritti all'evento del 2-4 maggio, gara che hanno già vinto tre volte in passato.

