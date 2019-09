Lukyanuk a caccia della vittoria a Cipro

Alexey Lukyanuk andrà a caccia della vittoria al Cyprus Rally per la seconda volta, cercando anche di riprendersi la leadership del FIA European Rally Championship contro Chris Ingram.

Il russo è alle spalle dell'inglese per un punto nel duello che lo vedrà armato della Citroën C3 R5 della Saintéloc, che oggi ha affinato in un test.



Lukyanuk ha anche utilizzato la giornata per far salire a bordo alcuni ospiti del suo sponsor Onan Kynpoy.



Il Cyprus Rally è in programma il 27-29 settembre.



Foto: Lina Arnautova/Autosportmedia.ru

