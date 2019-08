Lukyanuk a caccia di punti importanti

Alexey Lukyanuk vuole prendere punti pesanti nella lotta per il titolo di campione del FIA European Rally Championship contro Łukasz Habaj e Chris Ingram al Barum Czech Rally Zlín.

Il pilota della Saintéloc aveva forato ieri danneggiando la sospensione della sua Citroën C3 R5, ma oggi sarà nuovamente in azione. Cosa importante perché Habaj ha dovuto arrendersi ai danni riportati dalla sua auto sulla cellula di sicurezza nell'impatto contro l'albero ieri.



“Abbiamo deciso di fare diversi esperimenti con l'assetto perché questi km sono come test per noi - dice il russo - Inoltre penso sia ottimo per prendere punti contro i nostri rivali. Abbiamo una sfida oggi da affrontare e siamo concentratissimi".

