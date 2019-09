Alexey Lukyanuk sa che non si può preverede nulla nel Cyprus Rally per via delle sue caratteristiche.

Il russo deve difendere la sua corona di campione del FIA European Rally Championship nella gara che lo vide trionfare nel 2016.



Il pilota della Saintéloc attualmente è secondo a -1 dal leader Chris Ingram prima di volare a Nicosia.



“E' un bellissimo rally, ma anche molto difficile - ha detto Lukyanuk - Ci sono tante incognite e può succedere di tutto. Si trovano sassi in traittoria e tanto altro, ma comunque ci si diverte anche andando fortissimo".

The post Lukyanuk: “A Cipro tutto sarà incerto” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.