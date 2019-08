Lukyanuk a Zlín da leader

Alexey Lukyanuk si presenterà da leader del FIA European Rally Championship al Barum Czech Rally Zlín del 16-18 agosto.

Dopo due ritiri consecutivi, il russo ha vinto la sua prima gara per poi centrare il quarto posto al Rally di Roma Capitale a causa di una penalità di tempo.



"Il risultato finale non rispecchia il nostro potenziale, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro e torniamo a casa più forti", ha detto il pilota della Saintéloc.



Lukyanuk ora è primo con 6 punti su Łukasz Habaj ed entrambi hanno una vittoria all'attivo (Azores Rallye per il polacco e PZM 76th Rally Poland per "Lucas").

