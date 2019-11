Lukyanuk aiuta i giovani

Alexey Lukyanuk prima del Rally Hungary si è recato al test che la Saintéloc Racing ha organizzato per Sean Johnston.

L'americano, 10 anni più giovane del russo, passerà dall'ERC3 all'ERC1 per la gara di Nyíregyháza salendo su una Citroën C3 R5, la stessa vettura che "Lucas" guida dando la caccia al titolo del FIA European Rally Championship.



Dopo il test, Johnston ha spiegato quanto l'aiuto del Campione in carica sia stato prezioso.



“Mi ha aiutato a capire come frenare ed entrare in curva, oltre che scalare le marce - ha dichiarato lo statunitense - Abbiamo visto alcuni sviluppi di set-up ed è bello fare la stessa strada. In generale, era contento, specialmente verso fine giornata, dove nei passaggi conclusivi siamo riusciti ad avere un passo buono inserendo la vettura adeguatamente".



“Era felice della mia consistenza e del passo. Quando si è seduto al volante prima di me, è stato molto più rapido, seppur nel finale abbia rallentato. Ho fatto 16 run, lui solo due per farmi vedere com'era. Non ero qui per essere più veloce di Lukyanuk, ma imparare come andare più forte. Bisogna mettere insieme il tutto con calma".

