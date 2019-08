Lukyanuk e Kopecky divisi da 0″4 superando Gryazin

Nikolay Gryazin ha visto sfumare le possibilità di vittoria al Barum Czech Rally Zlín a causa di una foratura, con Alexey Lukyanuk ed Jan Kopecký che ora stanno combattendo una lotta serratissima, separati da 0"4.

Gryazin (Sport Racing Technologies) era stato superato da Kopecký (ŠKODA Motorsport) nella PS3 "Semetín", dopo che era stato più veloce per 8"1 ieri sera nella PS1 rispetto all'idolo locale.



Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) era balzato al comando nella PS2 "Halenkovice", con Gryazin a 0"5 e secondo, poi il russo - in azione invitato dal promoter Eurosport Events per aver vinto il titolo in ERC1 Junior - ha perso 2' nella "Kostelany" fermandosi a cambiare la gomma forata.



“Dopo il via la gomma è saltata via dal cerchio senza che avessi toccato nulla, non so perché - ha spiegato il pilota della SRT - Non avevo pressioni e non ho sbagliato nulla, stavo guidando bene e pulito. Così ho perso tutto e ora ci tocca correre per i fatti nostri".



Kopecký ha pian piano raggiunto Lukyanuk e sta continuando a rincorrere la sua quinta vittoria consecutiva al Barum Czech Rally Zlín, con Chris Ingram (Toksport WRT) subito dietro e davanti a Václav Pech, il quale ha un margine di 5"5 su Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team).



Sesto Norbert Herczig (MOL Racing Team), poi abbiamo Tomáš Kostka, Marijan Griebel, Jan Černý e Łukasz Habaj.



Simon Wagner mantiene il terzo posto in ERC1 Junior nonostante l'influenza che lo ha colpito stanotte, con alle spalle Tomáš Pospíšilík.



Miko Marczyk è finito fuori nella PS5 e il pilota della ŠKODA Polska Motorsport ha anche bloccato la strada fermando gli equipaggi che lo seguivano. Mattias Adielsson (Sweden National Team) ha danneggiato l'anteriore sinistra e Hiroki Arai (Team STARD - Citroën) nella PS2.



La Top5 in ERC3 Junior è racchiusa in 12"9: Efrén Llarena è leader, Sindre Furuseth secondo per 3"1 nonostante un errore ad un incrocio, mentre Jean-Baptiste Franceschi, il più rapido nella PS5, è terzo con la sua Ford Fiesta R2T davanti a quelle di Erik Cais e Ken Torn.



Nonostante una lieve foratura, Andrea Nucita guida in ERC2 ed Abarth Rally Cup davanti a Dariusz Poloński e Juan Pablo Alonso.



La PS4 è stata cancellata per un bruttissimo incidente a Zelindo Melgari e Corrado Bonato, finiti fuori con la loro Abarth 124 Rally e portati in ospedale per accertamenti.



Dopo la sosta in servizio si ricomincia con la PS6 "Březová" alle 16;41.

