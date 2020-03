Dopo aver vinto per davvero l'Azores Rallye, Alexey Lukyanuk è pronto per affrontare l'Azores Virtual Rallye.

Dal 23 al 29 marzo infatti c'è la possibilità di competere con il videogioco Dirt Rally 2.0 sulle piattaforme STEAM, PlayStation 4 e Xbox One.



Grupo Desportivo Comercial ha infatti organizzato l'evento in attesa di quello reale, posticipato al 17-19 settembre per la pandemia di Coronavirus.



Non essendo possibile avere nel gioco le strade dell'isola di São Miguel, si è deciso di usare quelle simili della Nuova Zelanda.



“Dobbiamo sfruttare ogni opportunità in questa situazione, per cui competere contro piloti professionisti, giocatori e fan dei rally su queste PS virtuali è fantastico", ha detto Lukyanuk, che sarà al via del FIA European Rally Championship con la Citroën C3 R5 del Saintéloc Junior Team.



Oltre 800 giocatori si sono iscritti all'Azores Virtual Rallye, fra i quali abbiamo anche il Campione ERC, Chris Ingram.



Foto: Facebook.com/lukyanuk

The post Lukyanuk: “Fantastico il Rally delle Azzorre virtuale!” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.