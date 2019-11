Lukyanuk già con un bel vantaggio al Rally Hungary dopo le prove del mattino

Alexey Lukyanuk ha portato a 20" il vantaggio su Ferenc Vincze dopo le tre prove del mattino del Rally Hungary.

I due avevano condiviso lo stesso tempo nella superspeciale di ieri sera al Rabócsiring e la loro battaglia è proseguita già nei 19,95km della PS2 "Újhuta-Nyíri" con l'ungherese vincitore sul russo per 0"8.



Il riscatto del pilota della Saintéloc è arrivato nella PS3 "Füzér-Abaújvári" con un tempone che lo ha portato davanti per 18"2, per poi allungare ulteriormente nella PS4 "Mád-Disznókö". Ora il leader ha 20"7 di margine con la propria Citroën C3 R5 sulla SKODA Fabia R5 del rivale della Korda Racing, che per altro nella quarta prova si è trovato con la posteriore destra a terra.



Il leader del campionato Chris Ingram (Toksport WRT) non ha invece voluto prendere rischi con la sua Fabia R5, continuando ad occupare la terza posizione, incalzato ad 1"2 da Filip Mareš.



Sean Johnston era riuscito a firmare il quarto tempo nella PS1, ma il portacolori del Saintéloc Junior Team si è trovato con l'anteriore sinistra della sua Citroën forata scivolando fuori dalla Top10.



Anche Norbert Herczig ha avuto lo stesso problema, che aggiunto a quelli all'interfono lo relegano settimo dietro al debuttante Callum Devine e a Frigyes Turán, autore di un testacoda nella PS3.



András Hadik è ottavo, seguito da Łukasz Habaj, ancora in lizza per il titolo ma ormai ad 1' dalla vetta e in ripresa dopo l'incidente avuto ieri nelle Libere 1.



Tibor Érdi ha invece alzato bandiera bianca in seguito ad un testacoda che lo ha fatto finire in un fosso danneggiando la sospensione anteriore sinistra della propria Fabia R5. Fuori anche Nikolaus Mayr-Melnhof per il guasto del cambio nella PS4 e il duo Janos Puskadi e Joachim Wagemans nella PS2 per incidente.



In Abarth Rally Cup, Andrea Nucita (Loran) si è dovuto fermare per un problema elettrico appena uscito dal parco assistenza parcheggiando la sua Abarth 124 Rally. Al comando c'è quindi Dariusz Polónski (Rallytechnology), seppur nella PS2 abbia forato. Il siciliano potrà comunque tornare domani con il Rally2.



Il Rally Hungary ricomincerà alle 14;42.

