Lukyanuk ha una macchina riparata: “Spero che il team non mi odi”

Alexey Lukyanuk ha voluto ringraziare il Saintéloc Junior Team per avergli sistemato la Citroën C3 R5 dopo l'incidente delle Azzorre.

Il russo potrà così riprendere la difesa del suo titolo al Rally Islas Canarias.



“Dopo l’incidente alle Azzorre posso dire che siamo stati fortunatissimi a non farci male - ha detto Lukyanuk - La macchina ha subìto parecchi danni e la scocca è stata cambiata, per fortuna non ci sono state rotture a motore e trasmissione. Il team ha fatto un grandissimo lavoro e ora l’auto sembra nuova. Sono orgoglioso di loro, spero che non mi odino troppo per l’accaduto!"



"Quello delle Azzorre è stata una delusione grande, ma siamo ad inizio anno e ci sono tante cose positive, a partire dal fatto che avevo guidato solo per 20km e mi sono giocato la vittoria. Dovrò trovare un miglior bilanciamento con il set-up, ma abbiamo visto che la Citroën va bene su asfalto e sono convinto di poter ottenere bei risultati. La chiave sarà gestire le gomme con un passo costante nelle varie PS, se non pensi troppo al grip rischi di rovinarle spingendo e finisci indietro”.

