Lukyanuk: “Ho sfiorato il disastro”

Alexey Lukyanuk ha rischiato di vedere andare in fumo la vittoria del PZM 76th Rally Poland nella PS6.

Il Campione in carica del FIA European Rally Championship ha vinto ugualmente la prova "Paprotki", ma ci sono stati problemi seri.



“Dietro le quinte è successo di tutto - spiega il russo - Alla fine della PS6 siamo finiti in un campo dopo aver preso troppo larga una curva per via del sottosterzo. In prossimità del traguardo ho tagliato una curva e ho preso un sasso che ci ha alzato su due ruote, rotto un cerchio e il tubicino dei freni".



“E' stato un momentaccio perché poi i freni sono andati e lo sterzo si è piegato, ma nella sezione di collegamento sono riuscito a sistemare le cose e per fortuna ho continuato".

