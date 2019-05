Lukyanuk in lotta con i ragazzi dell’ERC1 Junior alle Canarie

Alexey Lukyanuk è passato al comando del Rally Islas Canarias, secondo round del FIA European Rally Championship, dopo una grande lotta contro i ragazzi dell'ERC1 Junior.

Il vincitore della Qualifying Stage, Pepe López, ha vinto con la Citroën C3 R5 del Citroën Rally Team la PS1 davanti a Pierre-Louis Loubet.



Il pilota della Saintéloc Racing ha però segnato il miglior tempo nelle PS2 e 3, scavalcando per 3"7 lo spagnolo dopo la "Tejeda", la PS più lunga del rally, dove Loubet ha avuto problemi alla trasmissione della sua ŠKODA Fabia scivolando ottavo.



Iván Ares nella PS2 era finito nono, ma si è ripreso nella PS3 e ora il concorrente della Hyundai Motor España è terzo a 23" dal leader, seguito da Marijan Griebel (Baumschlager Rallye & Racing), che ha rimontato dal sesto posto.



Chris Ingram è in Top5 e secondo in ERC1 Junior grazie ai guai di Loubet, separato da soli 0"4 da Griebel.



Norbert Herczig (MOL Racing Team) resta in piena corsa per il podio essendo a 3"2 da Ares, con Łukasz Habaj subito alle sue spalle.



José Suárez (Rally Team Spain) è incappato in una foratura proprio mentre lottava per il podio e ora è 16°.



Nono Tibor Érdi Jr., completa la Top10 Luis Monzón con la sua Ford Fiesta R5.

