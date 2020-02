Lukyanuk in sostegno della FIA Action for Road Safety

Alexey Lukyanuk è stato a San Pietroburgo per parlare ai bambini della sicurezza stradale.

Il Campione 2018 del FIA European Rally Championship quest'anno ha perso il titolo in Ungheria per mano di Chris Ingram. Prima del Rally Liepāja, il russo era incappato in una infrazione stradale e come parte della sanzione ha scelto di ricoprire il ruolo di ambasciatore della FIA Action for Road Safety.



“Ho preparato una presentazione per spiegare ai bambini delle scuole l'importanza della sicurezza in strada, non solo le regole, ma anche la tipica situazione che si può trovare in una città - ha detto "Lucas" - Nelle aree pedonali e sugli attraversamenti abbiamo sempre tanti incidenti per poca attenzione da parte di tutti, sono momenti importanti".



Lukyanuk ha anche spiegato i sistemi di sicurezza nei rally. “I bambini hanno dato segnali positivi al riguardo, erano interessati e facevano domande, raccontavano le loro esperienze. Non è facile per me ricoprire questo ruolo, ma è stato bello".

