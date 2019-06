Alexey Lukyanuk è sempre al comando del PZM 76th Rally Poland nonostante altri 16"4 persi per una foratura nella PS11 di questo quarto round del FIA European Rally Championship.

Il pilota della Saintéloc Racing ha centrato un sasso in avvio di prova e rovinato anche la carrozzeria sul passaruota della propria Citroën C3 R5, ma nonostante tutto resta con 23"4 di vantaggio su Jari Huttunen (Hyundai Motorsport N).



“Sapete cosa odio di più? L'odore della gomma bruciata in macchina! E' stato un disastro, spero vada tutto bene perché comunque abbiamo ancora due gomme di scorta e non abbiamo perso troppo tempo", ha commentato il russo.

The post Lukyanuk mantiene la leadership anche se fora appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.