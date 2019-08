Lukyanuk: “Non voglio battere per forza Kopecky”

Alexey Lukyanuk se la dovrà vedere contro Jan Kopecký al Barum Czech Rally Zlín.

Per due volte il pilota della ŠKODA Motorsport ha battuto il Campione in carica del FIA European Rally Championship, che però andrà in Repubblica Ceca con l'intenzione di prendere punti per confermarsi al vertice.



"Battere Kopecký sarebbe bellissimo, ma dobbiamo considerare la nostra posizione in classifica e le aspettative degli sponsor e del team, per cui saremo prudenti - ha ammesso Lukyanuk - Se troviamo il giusto feeling con la macchina, allora potremo essere veloci, ma non sarà semplice. Stiamo ancora scoprendo la C3 R5 cercando i suoi limiti, provando diversi assetti per migliorare le prestazioni. A Zlín vogliamo ottenere bei tempi".



Lukyanuk si presenta con 6 punti di vantaggio su Łukasz Habaj in una sfida molto dura.



“E' così, siamo ad una delle gare più belle dell'ERC che ha strade molto tecniche e da paura. Bisogna fidarsi molto del proprio radar, spingere forte nelle cure cieche e attraverso le parti nel bosco con tanti alberi, salti e sporco. E' un evento che mi piace moltissimo, ma è anche la sfida più elettrizzante che ci possa essere se dovesse piovere. Spero non sia così".

