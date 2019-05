Lukyanuk: “Ogni punto conta”

Alexey Lukyanuk sa che non può fallire ancora nel prendere punti se vuole difendere la corona di Campione del FIA European Rally Championship.

Il pilota della Saintéloc viene da due ritiri consecutivi, dunque al Rally Liepāja servirà un bel piazzamento con la sua Citroën C3 R5.



“Diciamo che abbiamo ovviamente perso i nostri due jolly, quindi ora conterà prendere punti in ogni rally - ha detto il russo - NOn sono nella posizione migliore, nel 2018 vinsi le prime due gare e mi ritirai nelle altre due. Spero di poter ottenere bei risultati nelle prossime, non ho mai preso sottogamba nulla, semplicemente faccio un passettino alla volta sperando che il nostro lavoro paghi".



Lukyanuk partirà 14° subito prima del vincitore della Qualifying Stage, Oliver Solberg. Si comincia con i 14,72km della "Talsi" alle 12;00 locali.

