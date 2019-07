Lukyanuk penalizzato scivola terzo

Alexey Lukyanuk scivola al terzo posto al Rally di Roma Capitale dopo una penalità di tempo.

Il Campione del FIA ERC era a 27"8 dal leader Giandomenico Basso dopo la Affile-Bellegra 2, ma si è visto aggiungere un minuto al suo tempo perché il passo della sua Citroën C3 R5 non rispettava il regolamento tecnico.



“E' una responsabilità del team, ma gli ingegneri non sono d'accordo - ha detto Vincent Ducher, Rally Manager della Saintéloc Racing - E' un peccato perché Alexey stava facendo una bella gara e la squadra aveva preparato bene la macchina facendo lavorare al meglio le gomme Michelin. Mi assumo la responsabilità. Finire terzi o quarti non cambia, sono cose che succedono e potremmo anche fare appello, aspettiamo di capire come sono state fatte le misurazioni".



Lukyanuk resta comunque sul podio davanti al leader dell'ERC1 Junior, Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team).



Intanto anche Emma Falcón (Rallye Team Spain) si è vista dare 30" per lo stesso motivo scivolando dietro a Vojtěch Štajf.

