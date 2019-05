Lukyanuk pressato da López alle Canarie

Alexey Lukyanuk chiude al comando la Tappa 1 del Rally Islas Canarias, secondo round del FIA European Rally Championship che vede il russo primo con 3"8 di vantaggio su Pepe López, vincitore delle ultime due PS.

Lo spagnolo, che è leader in ERC1 Junior Championship, si è diviso la vetta con il pilota della Saintéloc Racing, che ha allungato su di lui grazie al successo nel doppio passaggio sulla "Tejeda". Nel centro di Las Palmas di Gran Canaria, López ha però rosicchiato 2"5 a "Lucas".



"Siamo vicinissimi, López sta facendo un lavoro incredibile - ha riconosciuto Lukyanuk - Tutti gli altri sono più distanti, comunque per ora va tutto bene. Dopo la PS1 ho visto che potevo spingere, ero più tranquillo ed essere secondo mi alleggeriva di pressioni. Non so come, ma alcuni piloti sono davvero velocissimi, mentre io sto ancora cercando di conoscere auto e gomme".



Come Lukyanuk, anche López guida una C3 R5 del Citroën Rally Team e sta cercando di sfruttare la sua esperienza.



“Sicuramente Lukyanuk ne ha più di me, noi ci dobbiamo concentrare sull'obiettivo che Citroën España ci ha dato, poi vedremo di lottare per la vittoria - ha detto l'idolo locale - Credo che Citroën possa essere orgogliosa della sua auto, è davvero competitiva".



Terzo abbiamo Chris Ingram, secondo anche in ERC1 Junior e in rimonta dopo un avvio a rilento. Nella "San Mateo" era nono, poi è risalito e dietro ha Marijan Griebel (Baumschlager Rallye & Racing), velocissimo e a soli 3"7 da Ingram. Un po' di confusione al via di Las Palmas gli sono costati 5", però resta comunque vicino all'inglese.



Iván Ares è stato protagonista di alti e bassi, scendendo al nono posto e poi riguadagnando la Top5 superando nel finale Norbert Herczig (MOL Racing Team) per soli 0"7.



Łukasz Habaj è a soli 0"9 dall'ungherese e sta pian piano risalendo la china al volante della ŠKODA Fabia R5 preparata dalla Sports Racing Technologies.



Anche Pierre-Louis Loubet era in lotta per il successo, ma nella PS3 una gomma forata lo ha fatto finire indietro e attualmente il francese è ottavo a 9" da Habaj, comunque terzo in ERC1 Junior.



L'austriaco Niki Mayr-Melnhof conclude la giornata nono davanti a José Suárez, anche lui in recupero dopo una foratura che lo aveva fatto sprofondare 15°.



Alberto Monarri è leader in Abarth Rally Cup ed ERC2 con la 124 dell'Abarth Spain – SMC Junior Motorsport dopo una lunga giornata di battaglia con Carlos David García (Overcame Competición).



Prima Tappa: Lopez tiene d'occhio Lukyanuk



Alexey Lukyanuk conclude al comando la prima tappa alle Canarie davanti a due ERC1 Junior.



Pepe López, vincitore della Qualifying Stage, si è imposto anche nella PS1 "Valsequillo" con 2"2 di vantaggio su Pierre-Louis Loubet. Nel gruppone di testa si sono affacciati anche Iván Ares, José Suárez (Rally Team Spain) e Luis Monzón.



Xevi Pons (ACSM Rallye Team) non è stato altrettanto fortunato per via di alcuni problemi al motore che lo hanno fatto finire nelle retrovie fin da subito.



Lukyanuk si è imposto nella "San Mateo" davanti a Loubet e avvicinando López. Ares è scivolato nono, poi si è issato ancora sul podio nella PS3. Herczig (MOL Racing Team) ha invece portato la sua Volkswagen Polo GTI R5 in battaglia per la Top3.



La PS3 "Tejeda" (24,10km) è stata la sfida più ardua per tutti, con tanti rovesciamenti di classifica dovuti a problemi tecnici e gomme.



Lukyanuk ha guadagnato 4"7 su López, mentre Loubet ha visto delaminarsi l'anteriore destra perdendo 38"5 dalla vetta e scivolando ottavo (ma restando sul podio in ERC1 Junior).



Bene Marijan Griebel, risalito dal settimo al quarto posto, mentre Suárez si è ritrovato da quinto a 15°.



Le Ford Fiesta R5 di Niki Mayr-Melnhof e Monzón sono invece incappati in guai a motore e freni che hanno rallentato l'austriaco e lo spagnolo.



Dopo la sosta in servizio, riecco i giovani protagonisti con López e Loubet primi nella "Valsequillo" e in grado di avvicinarsi a Lukyanuk, mentre Griebel ha sfruttato le gomme dure per superare Ares (Hyundai Motor España.



Anche Monzón nella PS4 si è distinto, così come Tibor Érdi Jr., mentre in casa Escudería Fuertwagen Motorsport, Yeray Lemes ha forato l'anteriore desta e Paulo Nobre (Palmeirinha Rally) ha dovuto ritirarsi.



Lukyanuk ha vinto la PS5 davanti a López per 0"4, con Chris Ingram sugli scudi a 1"3 dal leader e capace di salire sul terzo gradino del podio scavalcando Griebel ed Ares.



Lukyanuk ha spinto per incrementare nella "Tejeda" allungando a 4"2 su López. Ares si è invece fatto da parte a favore di Herczig perdendo tempo, con l'esperto Monzón in difficoltà a scivolare 12° dando strada a Niki Mayr-Melnhof e Suárez per la Top10.



Sfortuna nera per Érdi, incappato in una foratura che lo fa finire 23° da 11° che era.



Nel finale López ha risposto a Lukyanuk a Las Palmas vincendo entrambe le SuperSpeciali e rosicchiando 2"5 al leader, che va al riposo con 3"8 sullo spagnolo.



Herczig ed Ares continuano a lottare per la Top5, mentre si mette in luce Lars Stugemo con la Volkswagen Polo GTI R5 della Printsport.

The post Lukyanuk pressato da López alle Canarie appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.