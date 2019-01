Lukyanuk prova con la Saintéloc

La Saintéloc Racing ha chiamato Alexey Lukyanuk per svolgere un test con la nuova Citroën C3 R5 in preparazione alla stagione 2019 del FIA European Rally Championship.

Per ora si è trattato di una semplice prova, ma non è da escludere che il russo possa rientrare nei piani del team francese per il futuro.



“E' stato fantastico avere un pilota veloce e di esperienza come Alexey al volante della nostra nuova C3 R5 per avere dei riscontri - ha detto Vincent Ducher, Rally Manager della Saintéloc - Vogliamo tornare ai vertici dell'ERC con questa macchina e stiamo valutando varie possibilità".



Soddisfatto anche il Campione in carica dell'ERC: "L'auto sembra buona e forte. Al momento non ci sono piani con la Saintéloc, ma sappiamo che tutto può accadere".



Affiancato da Alexey Arnautov, Lukyanuk ha vinto il titolo nel 2018 con successi ad Azzorre, Gran Canaria e Roma.



Foto: Facebook.com/lukyanuk

