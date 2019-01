Lukyanuk prova la Fabia R5 in attesa di salire sulla Polo

Alexey Lukyanuk ha svolto un test con una ŠKODA Fabia R5 in Italia, in attesa di provare anche la nuova Volkswagen Polo GTI R5.

Il Campione in carica del FIA European Rally Championship, che da anni guida la Ford Fiesta R5, prima di natale aveva effettuato una prova anche con la Citroën C3 R5 e salendo sulla Fabia della Step Five Motorsport si sta preparando in vista della stagione 2019.



“E' stato un test breve, solo 30km, ma ho visto come lavora il team e come va l'auto - ha spiegato il russo - Il mezzo era ben bilanciato e semplice, con un motore fantastico. La squadra mia ha fatto una bella impressione. Al momento non ci sono piani, ma mi sto facendo un'idea. Mi manca solo la Polo, la proverò a breve".



Foto: Facebook.com/lukyanuk

