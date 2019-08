Lukyanuk racconta l’uscita di strada nelle Libere di Zlin

Il leader del FIA European Rally Championship, Alexey Lukyanuk, ha rischiato grosso durante le Prove Libere del Barum Czech Rally Zlín finendo in un campo.

Il pilota del Saintéloc Junior Team ha perso il controllo della sua Citroën C3 R5 nel secondo passaggio lungo la "Pohořelice", stesso percorso che in qualifica lo ha visto terminare terzo. Fortunatamente il russo ha solamente sfiorato una canalina di scolo fermandosi nell'erba e gli spettatori lo hanno spinto di nuovo in strada.



“Sì, ho avuto fortuna a non danneggiare la macchina - ha detto Lucas - Sto cercando il feeling con queste gomme e non posso ancora frenare forte come vorrei. Diciamo che finire fuori nelle Libere è stato un buon test!"



Foto: Rallypl

