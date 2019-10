Lukyanuk: “Ritiro devastante, ma non mi arrendo!”

Alexey Lukyanuk lotterà fino alla fine per confermarsi Campione del FIA European Rally Championship.

Il pilota del Saintéloc Junior Team era secondo con la sua Citroën C3 R5 al Cyprus Rally, e sarebbe potuto tornare in testa alla classifica, ma un problema di pressione della benzina nella PS10 lo ha costretto a ritirarsi.



"Ovviamente volevamo finire la gara, ma non così - ha detto il russo, che era affiancato da Alexey Arnautov - Stavamo andando avanti con prudenza e non avevamo fatto errori, poi la macchina si è fermata nella PS10. Non sappiamo il perché del problema, dobbiamo indagare col team. Sono molto arrabbiato e devatastato, ma lotterò e spingerò al massimo fino alla fine".



Con l'applicazione degli scarti, Lukyanuk ora è a 28 punti dal leader Chris Ingram, ma terzo perché davanti a lui per 9 punti c'è anche Łukasz Habaj.

