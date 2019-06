Lukyanuk saldamente al comando del Rally Poland

Nonostante problemi ad un ammortizzatore, la sostituzione del condotto dei freni e guai con la frizione, Alexey Lukyanuk è saldamente al comando del PZM 76th Rally Poland con 40" di vantaggio su Jari Huttunen.

Il Campione in carica del FIA European Rally Championship è risultato imprendibile per tutti nonostante qualche problemino, come ad esempio una perdita d'olio nella "Mikołajki Arena" di stamattina o la foratura nella "Paprotki" che gli ha rotto il tubicino, sostituito precauzionalmente.



“Oggi è successo di tutto, il bilanciamento della macchina è cambiato dopo l'errore nella PS5, ma siamo sopravvissuti", ha detto Lukyanuk.



Alle sue spalle Huttunen sta cercando di mantenere sul podio la Hyundai i20 R5 ufficiale senza correre troppi rischi, avendo un margine di 12"8 sul leader della Classe ERC1 Junior, Filip Mareš, bravo a sfruttare la posizione di partenza per guadagnarsi il podio assoluto.



Dietro al pilota dell'ACCR Czech Rally Team ci sono i polacchi Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) e Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) divisi da 2".



Con loro in precedenza c'è stato anche Hiroki Arai, che però ha forato la posteriore destra nella "Paprotki 2" perdendo 10" e scivolando a 18" da Marczyk in sesta piazza, ma tenendosi dietro Aron Domżała (TGS Worldwide), che ha beneficiato della foratura di Chris Ingram (Toksport WRT) per passarlo nella "Stare Juchy 2". L'inglese è anche partito tardi nella "Olecko 2" mentre cercava di riparare i danni e ora è 15° a 3' dalla Top10 con una penalità sul groppone.



Nella PS8 si è capottato Marcin Słobodzian (Rallytechnology, Ford Fiesta R5), mentre Paulo Nobre ha danneggiato la sua Fabia R5 finendo in un fosso e alzando bandiera bianca.



Mattias Adielsson è salito 8° assoluto e quarto in ERC1 Junior, seguito dalla coppia della Baumschlager Rallye & Racing, Marijan Griebel (Fabia R5) e Norbert Herczig (MOL Racing Team, Volkswagen Polo GTI R5), con quest'ultimo in lotta a lungo con Tomasz Kasperczyk (Tiger Energy Drink Rally Team), che ha perso tempo per un fatto curioso: una mosca è entrata nell'abitacolo e a lungo ha svolazzato davanti alla sua faccia, incastrandosi poi nei suoi occhiali!

The post Lukyanuk saldamente al comando del Rally Poland appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.