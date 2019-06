Lukyanuk sempre al comando, in ERC Junior cambia tutto

Alexey Lukyanuk resta al comando del PZM 76th Rally Poland, quarto round del FIA European Rally Championship che ha visto parecchi cambiamenti dopo la PS12 "Uzranki".

Il russo aveva perso 16" nei confronti di Jari Huttunen (Hyundai Motorsport N) nella PS11 per via di una foratura, poi ha vinto quella successiva riportando a 30"5 il suo vantaggio, mentre per il terzo posto abbiamo visto rimescolare le carte.



Sul podio è salito Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) grazie al sorpasso su Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) e Filip Mareš (ACCZ Czech Rally Team), incappati entrambi in forature perdendo parecchio terreno. Mareš ha accumulato un ritardo di oltre mezzo minuto, ma resta comunque quarto e primo in ERC1 Junior, con Marczyk che invece crolla decimo.



In casa Team STARD, pessime notizie per il capottamento di Hirokai Arai con la Citroën. Ne approfitta Aron Domżała (TGS Worldwide) per agguantare la Top5 davanti a Mattias Adielsson, secondo in ERC1 Junior seppur un rischio corso nella PS12 con sbandata.



Settimo Marijan Griebel (Baumschlager Rallye & Racing) davanti a Tomasz Kasperczyk (Tiger Energy Drink Rally Team) e Norbert Herczig, che ha forato anche lui.



Fuori Albert von Thurn und Taxis (Baumschlager Rallye & Racing) e Jarosław Kołtun fra PS10 e 12.



Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team) è primo in ERC3 e Juan Carlos Alonso in ERC2.

