Lukyanuk si ritira dal Barum Rally

Alexey Lukyanuk vede sfumare la possibile vittoria al Barum Czech Rally Zlín a causa di una foratura che nella PS8 del round ceco del FIA European Rally Championship ha danneggiato la sua sospensione.

Il pilota del Saintéloc Junior Team era secondo e in lotta con Jan Kopecký (ŠKODA Motorsport), ma nella "Halenkovice" è arrivato con l'anteriore sinistra a terra. Nonostante inizialmente fosse stato classificato settimo, il russo ha poi dovuto alzare bandiera bianca per i troppi danni, con Marijan Griebel e Simon Wagner (Rallytechnology) a ringraziare guadagnando terreno.



“Era solamente una lieve foratura e ho preferito proseguire fino alla fine, ma purtroppo si è verificato lo stesso danno delle Canarie perché si è rotta la sospensione", ha spiegato Lucas.



Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) e Chris Ingram (Toksport WRT), in lotta per il titolo in ERC1 Junior e divisi da 1"2, salgono così sul podio.

