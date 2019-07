Lukyanuk: “Stamattina è andata male”

Il Campione del FIA European Rally Championship, Alexey Lukyanuk, è quarto al Rally di Roma Capitale, ma deluso.

Il pilota della Saintéloc Racing precede il leader della serie Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies), ma ha 22"7 di ritardo da Andrea Crugnola.



“In generale stiamo facendo tutto bene, ma pare che non funzioni - ha detto il russo - Siamo stati 8" più lenti nella PS2 rispetto all'anno scorso, forse ho dimenticato come si guida. Qualcosa non va".



La sua Citroen ha avuto un problema alla valvola pop-off sulla Pico-Greci e sbanda anche parecchio.



“Non è il problema principale la valvola, ma non so. Proveremo a cambiare qualcosa in servizio e vedremo".

