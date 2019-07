Lukyanuk: “Stiamo ancora imparando”

Alexey Lukyanuk ha ammesso di dover ancora imparare molto della sua Citroën C3 R5 quando siamo giunti al Rally di Roma Capitale.

Il russo vinse la gara tricolore del FIA European Rally Championship nel 2018 ed è reduce dal suo primo successo dell'anno in Polonia con la sua nuova macchina, che questa mattina ha provato ad assettare al meglio tra libere e qualifiche.



"Non so se abbiamo trovato il giusto set-up nei test - ha detto il pilota della Saintéloc - In qualifica abbiamo fatto alcune modifiche perché cerco sempre qualcosa in più. Non ho molta esperienza con questa macchina, sto ancora imparando, è tutto molto interessante, ma richiede tempo".

