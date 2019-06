Lukyanuk torna in corsa per il titolo

Con il secondo posto centrato al Rally Liepāja, Alexey Lukyanuk è tornato in corsa per il titolo del FIA European Rally Championship, anche se la forma migliore dovrà ancora raggiungerla.

In Lettonia il russo ha portato a termine la sua prima gara dell'anno, dato che alle Azzorre e alle Canarie si era ritirato. Il podio diventa quindi fondamentale per poter sperare ancora nel successo.



“E' chiaro che non sono contento del secondo posto - ha detto il pilota della Saintéloc - Siamo però tornati in corsa dopo un inizio pessimo. Avremmo ovviamente preferito vincere, dobbiamo continuare a lavorare per sviluppare il pacchetto per il futuro. Dobbiamo capire meglio come tirare fuori il massimo da auto, gomme e noi stessi. Resta questo l'obiettivo principale".



Nonostante la delusione per non aver vinto in Lettonia, Lukyanuk ha comunque voluto fare i complimenti al vincitore, Oliver Solberg.



"Chiaramente questo non diminuisce il valore della sua impresa. Oliver Solberg ed Aaron Johnston hanno ottenuto una grande vittoria con prestazioni superlative e meritandosela".

