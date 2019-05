Lundberg ancora a punti in ERC3 Junior

Elias Lundberg ha centrato ancora la zona punti in FIA ERC3 Junior Championship terminando nono al Rally Islas Canarias.

Il pilota dell'ADAC Opel Rallye Junior Team non aveva molta esperienza su asfalto, ma avrebbe potuto finire più avanti se nella penultima PS non avesse avuto una foratura.



“La prima mattina è stata dura nel trovare il giusto ritmo senza forzare e distruggere le gomme - spiega il belga - Non bisognava però essere troppo lenti e gli pneumatici si sono completamente usurati nella PS3 facendoci perdere del tempo. Al pomeriggio non ho spinto tanto, la cosa strana era che la macchina andava bene, per cui forse è colpa del mio stile di guida. Comunque è stata una ottima esperienza come prima volta qui e ho imparato tanto per tutto il weekend. Purtroppo nella PS15 si è forata l'anteriore destra che ci ha fatto finire noni. Ero all'inizio della prova in un punto stretto, per cui ho dovuto andare avanti cercando una zona per fermarmi. Per il resto non ci sono stati problemi e la macchina è uscita intatta".

