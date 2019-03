Lundberg comincia con un podio in ERC3 Junior

Elias Lundberg ha fatto il suo debutto sulla scena internazionale centrando il podio in FIA ERC3 Junior Championship all'Azores Rallye.

Dopo aver vinto l'ADAC Opel Rallye Cup in Germania la scorsa stagione, lo svedese si è presentato al via con una fastidiosa influenza.



“E' una bellissima sensazione essere sul podio - ha detto - Abbiamo avuto un evento molto difficile perché non mi sentivo bene e le condizioni finali erano davvero ostiche. E' stata una bella esperienza, ma dico anche che il mio co-pilota David Arhusiander e il team hanno fatto un ottimo lavoro. E' stato il rally più duro della mia carriera, ad un certo punto pensavo di non riuscire ad arrivare alla fine, ma tutto sommato è andata bene. Sto imparando a conoscere l'auto sempre meglio, penso che la stagione sarà positiva".

