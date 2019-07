Lundberg concentrato sulla sfida di Roma

Elias Lundberg si sta preparando per affrontare per la prima volta il Rally di Roma Capitale, gara che lo vedrà impegnato su asfalto nel round del FIA ERC3 Junior Championship.

Il pilota dell'ADAC Opel Rallye Junior Team in carriera non ha corso molto su questo tipo di fondo e questa è l'occasione per fare esperienza.



“Quest'anno è stato difficile per noi e per il team - ha detto lo svedese - Non ci fermiamo e continuiamo a lavorare fino alla fine per cercare di ottenere buoni risultati. In carriera penso di aver fatto meno del 10% dei rally su asfalto, ho tanto da imparare, ma i miglioramenti visti al Rally Islas Canarias sono incoraggianti e non vedo l'ora di correre in Italia con la Opel ADAM R2.”

