Elias Lundberg conta molto sull'aiuto da parte dell'ADAC Opel Rallye Junior Team per essere veloce al Rally Liepāja.

Lo svedese è reduce da un difficile Rally Islas Canarias, ma su terra si trova bene e vuole ottenere un bel risultato in FIA ERC3 Junior Championship, dato che sullo stesso fondo all'Azores Rallye è finito sul podio.



“E' bello tornare sulla terra - ha detto Lundberg - Conosco bene l'ADAC Opel Rallye Team e so che ha l'esperienza per vincere, la nostra ADAM R2 è forte e ha dimostrato di poter essere veloce in passato. Questo ci darà modo di puntare al vertice. Quest'anno la competizione in ERC3 Junior è estremamente elevata e ci sono tanti piloti che al Rally Liepāja sono già stati, per cui dobbiamo prepararci bene se vogliamo essere competitivi. Alle Azzorre siamo partiti forte e spero di tornare sul podio in Lettonia".

The post Lundberg conta molto sull’ADAC Opel Rallye Junior Team per l’assalto all’ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.