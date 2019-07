Lundberg dice addio presto all’ERC3 Junior a Roma

In ERC3 Junior non è stata una gara da ricordare per Elias Lundberg il Rally di Roma Capitale, dal quale si è ritirato troppo presto.

Il pilota dell'ADAC Opel Rallye Junior Team dopo la Qualifying Stage di venerdì ha avuto problemi fisici al braccio sinistro e le cose sono peggiorate sabato, per cui è stato necessario fermarsi.



"Non era tanto la questione del dolore, ma del fatto che non riuscivo bene a chiudere le dita della mano - ha spiegato lo svedese - In pratica dovevo fare tutto con la destra, tra guida e cambio. Era impossibile andare forte su PS così difficili e quindi è stato meglio fermarsi".



Il direttore di Opel Motorsport, Jörg Schrott, ha aggiunto: “E' un peccato perché Elias era determinato per dare il massimo e avrebbe potuto farcela, ma con questo handicap era impossibile e anche pericoloso, la salute viene prima di tutto".



Anche Grégoire Munster ha fatto gli auguri al suo compagno di squadra: "Spero si rimetta al più presto”.

