Lundberg: “Il team si meritava un podio in ERC3 Junior”

Elias Lundberg non è riuscito a centrare il podio in FIA ERC3 Junior Championship al PZM 76th Rally Poland per un problema alla trasmissione.

Il pilota dell'ADAC Opel Rallye Junior Team nella Tappa 1 aveva già dovuto fare i conti con guai all'interfono e al servosterzo della propria Opel ADAM R2.



“Era già andata bene riuscire ad arrivare alla fine della Tappa 1 senza predere troppo tempo, dato che nella PS8 si sono verificati i sopracitati problemi e aggiunto lo spegnimento del motore in alcune fasi - spiega lo svedese - Domenica la macchina funzionava bene e stavamo cercando di trovare il ritmo giusto. Ovviamente è dura doversi ritirare quando sei così vicino a raggiungere il podio, rispetto ad altri non abbiamo fatto alcun errore e penso che il team se lo meritasse".

